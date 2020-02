El escritor Antonio Santa Ana visitó el estudio de Radio Nacional y presentó su nuevo libro “Bajo el cielo del sur”.

Luego “Los ojos de perro siberiano”, la novela juvenil que hace dos décadas vendió 800 mil ejemplares en toda América Latina, escribió la secuela de aquella historia.

“La mayoría de la gente que me sigue ya son adultos, me las paso escribiendo cosas que no publico. Al principio me resistí a escribir Bajo el cielo del sur” , destacó Santa Ana.