Antônio Avelino da Silva junto ao argentino Arnaldo Slaen

A RAE Argentina ao Mundo recebeu a visita, há poucos dias, do brasileiro Antônio Avelino da Silva, diretor do Dx Clube Sem Fronteiras, de importante atividade no mundo das ondas curtas da região. Junto ao argentino Arnaldo Slaen, editor da seção “Atualidade Dx”, foi uma ocasião para conversar sobre a vigência das ondas curtas e seu futuro.

Acompanhe a reportagem de Julieta Galván, realizada em 06 de agosto de 2019.