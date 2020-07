ANSES Jujuy advierte sobre posibles estafas

Adrián Mendieta de ANSES Jujuy se comunicó con nuestra radio y dijo: “están continuando las estafas telefónicas y van cambiando de modalidad en algún momento escribían por WhatsApp, otras veces llamaban por teléfono y ahora están utilizando páginas o correos electrónicos apócrifos. ANSES nunca llama por teléfono no solicita documentación vía telefónica ni tampoco a través de la web.

Nosotros nos manejamos a través del 130, donde la gente puede llamar por teléfono, también pueden ingresar a la página y realizar consultas por atención virtual y ahí, vía mail, el operador de antes se va comunicando para solicitar documentación a fin de cumplimentar algún trámite que se necesite realizar. Después nosotros manejamos puntualmente la página de Facebook ANSES Jujuy, donde la gente puede realizar consultas, pero no le solicitamos ninguna documentación.

Lo que pasa es que muchas veces la gente cae en estas estafas porque le dicen que le van a pagar un retroactivo o que tienen un reajuste para cobrar o en otros casos decirles que van a cobrar el IFE hasta fin de año y así sucesivamente hacen que la persona vaya al cajero y realicen una modificación de clave y posteriormente le piden datos como el DNI y la clave, con esto en mano, los malvivientes extraen el dinero depositado en la cuenta de la víctima.

Recomendamos usar las líneas oficiales, como el 130. No dar datos, ANSES nunca llamará por algún tema sobre pagos, tampoco tenemos gestores en la calle. Mucho cuidado con eso, le pedimos que la gente más joven recomiende a sus parientes no atender llamadas o directamente no atender si son llamadas desconocidas, para todos los organismos públicos y privados no solo para ANSES.

Las personas que no pudieron asistir a su fecha de cobro de IFE y se dejaron pasar, deben esperar a que termine el cronograma vigente y podrán cobrar sin problemas. Cabe destacar que el tercer pago del IFE arranca el 10 de agosto con las AUH”.