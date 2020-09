Anoche incendiaron el archivo de la delegación Comodoro Rivadavia del IPV

El operativo que fuera denominado “Sueños Pagos”, es llevado adelante por el Fiscal de Chubut, Héctor Iturrioz, donde hasta el momento se detuvo a una mujer, que no trabaja para el IPV, pero que vendía adjudicaciones de planes de viviendas, por las que cobraba hasta 300 mil pesos y que incluía comisiones en dólares. Se habrían realizado unas 200 operaciones por lo que se estima una cifra no menor a los 30 millones de pesos. Se realizaron cinco allanamientos en Comodoro Rivadavia y uno en Rawson. Con respecto al sorpresivo incendio en la delegación de Comodoro Rivadavia el fiscal Iturrioz, en diálogo con Radio Nacional Río Senguer, dijo textualmente que “De lo que tenemos hasta ahora, está claramente vinculado, no es una casualidad sino una causalidad. De hecho, tenemos constatado que el incendio fue intencional”, y no descartó otros allanamientos. Por su parte desde Rawson, la titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Ivana Papaianni, en diálogo con el móvil de Radio Nacional Esquel, se refirió a la investigación por la que desde el instituto ya se había iniciado un sumario interno de un empleado, por denuncias anónimas. Lamentó los hechos ocurridos por el incendio que sufrió la delegación de Comodoro, y confió en que la justicia pueda esclarecer este tema.

Móvil: Silvio Vega