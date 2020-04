Animales en cuarentena: dos realidades en medio de una pandemia

Nicolás Llovet, representante de la Fundación Fauna Urbana, una ONG dedicada a la protección de los derechos de los animales, dijo que el aislamiento obligatorio “ha generado una realidad con una doble cara: por un lado vemos que las mascotas han tomado protagonismo, no sólo desde lo doméstico sino también la aparición de animales que estaban retraídos”. Al respecto, mencionó a modo de ejemplo que “en algunas zonas aparecieron aves que no son típicas del entorno”. Pero por otro lado sostuvo que “la otra cara de la moneda es que hemos visto, no con felicidad, a pesar de ser una situación donde la gente está en la casa, que se han multiplicado los casos en que se encuentran animales abandonados”, indicó. En ese sentido, dijo que no colabora que se comparta información errónea respecto a que “podría haber animales domésticos que den positivo en coronavirus, lo que no está comprobado”, remarcó. También reconoció que “en algunos sectores la situación económica se ha resentido, también ha hecho que animales queden a la deriva y hay menos personas en la calle que puedan observar esa situación y puedan ayudar”.

