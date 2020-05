Aníbal Fernández, tras la propuesta de Vallejos: “No es lo que piensa el Presidente”

Tras las declaraciones de la diputada Fernanda Vallejos, del Frente de Todos, que propuso que el Estado nacional se quede con parte de las empresas a las que ayuda con fondos para superar la crisis profundizada por el coronavirus, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, salió al cruce y aseguró que “no es lo que piensa el presidente Alberto Fernández”.

“Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”, había escrito la diputada en su cuenta de Twitter.

Ante esta propuesta, el ex jefe de Gabinete se manifestó “decididamente” en contra de la iniciativa, afirmó que es una mirada en contra de lo que expresa el peronismo y aseguró que no es lo que piensa el Presidente.

“No lo comparto, para nada, y no creo que sea la visión de Alberto Fernández. Es una visión absolutamente en contra de la visión que siempre ha tenido el peronismo de estas cosas”, afirmó, y reiteró: “Desde mi punto de vista personal, estoy decididamente en contra”.

Por otro lado, se expresó a favor del impuesto a las grandes riquezas propuesto por el oficialismo y remarcó que durante los últimos años las grandes decisiones beneficiaron a los que más tienen.

“Claro que tiene que salir. Las decisiones que se fueron tomando en los últomos años en este país beneficiaron fundamentalmente a las grandes riquezas. Desde el gobierno nacional y popular, que nosotros siempre representamos, al del ‘mamerto’ -en alusión al ex presidente Mauricio Macri-. Cualquiera de ellos siempre benefició a los que más tienen. Entonces, cómo no van a hacer una contribución excepcional en beneficio de aquellos que la están pasando mal; es una locura no poder hacerlo”, sostuvo.

“Alguien tiene que contemplar la desigualdad y nuestro Gobierno no puede mirar para otro lado”

En otro sentido, Fernández volvió a apuntar contra Macri, hoy titular de la Fundación FIFA, y calificó a su gestión como un “gobierno de mier…”. “Ese muchacho se califica solo. Es tan pobre que lo único que tiene es plata”.

“Le hicieron pedazos la vida a los argentinos”

Por último, destacó las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno para contener el avance del coronavirus y comparó la curva de contagios con otros países donde los presidentes se rehusaron a dictar el aislamiento obligatorio.