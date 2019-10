Aníbal Fernández habló sobre cómo sería Kicillof como gobernador, pero no en los últimos días, sino hace 4 meses

Si tenés sólo unos segundos, leé este resumen:

En Twitter usuarios señalaron que los dichos del ex jefe de Gabinete del kirchnerismo (“Axel va a gobernar la provincia como lo hubiese hecho yo”) fueron pronunciados después de que el candidato a gobernador del Frente de Todos dijera: “Me lo contaba un cura del barrio Carlos Gardel: ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”.

Los dichos de Kicillof fueron pronunciados el último domingo durante una entrevista en América TV.

Sin embargo, la afirmación de Fernández no es de ahora sino de una entrevista que concedió el 20 de junio último al periodista Edi Zunino y publicó oportunamente Perfil y ahora reprodujeron otros medios.

Varios usuarios de Twitter hicieron alusión a declaraciones de Aníbal Fernández sobre Axel Kicillof, en las que el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo (2009-2011 y 2015) sostiene que el ex ministro de Economía de la Nación será como gobernador bonaerense -en caso de ser electo el 27 de octubre- lo más parecido a lo que hubiera sido él si ganaba la elección de 2015, en la que perdió contra María Eugenia Vidal (Cambiemos).

Muchos de estos mensajes señalan que los dichos de Fernández fueron pronunciados después de que Kicillof hablara sobre la venta de drogas el último 6 de octubre, pero esto es engañoso, porque la afirmación del ex funcionario corresponde en realidad a una entrevista que Fernández le concedió al periodista Edi Zunino en su programa “En el barro” el 20 de junio último, es decir hace casi cuatro meses. El diario Perfil la publicó entonces.

Luego de que se viralizaran los tuits, “Aníbal Fernández” fue Trending Topic en Twitter durante 3 horas -según la herramienta web de medición de tuits Trendinalia-. También circuló entre los usuarios de WhatsApp, que la enviaron al número de Reverso (+54 9 11 3182-3655) en reiteradas ocasiones para que sea verificada.

Los tuits alusivos se publicaron el 9 de octubre último, tres días después de que Kicillof dijera en el programa televisivo “Debo decir”, que conduce el periodista Luis Novaresio: “Sí tengo noticias, por ir a los barrios, el otro día anduve en Morón, que con la pérdida de empleo que hay, obviamente, me lo contaba un cura del barrio Carlos Gardel, ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”.

“Kici hace una ponderación complaciente con los vendedores de droga y al día siguiente Aníbal dice que ‘Axel va a gobernar la provincia como lo hubiese hecho yo’. Tiene 4 patas, una cola, hace ‘guau’ y vos insistís con decir que no es un perro, que para vos es una retroexcavadora”, dice uno de los tuits -que tuvo 338 retuits y 746 “Me gusta”-, en relación con las declaraciones de Fernández, sin aclarar la fecha de los dichos del ex jefe de Gabinete.

“Anibal fernandez (sic) escuchó hablar de drogas y no se hizo esperar. Dijo sobre Kicillof: ‘Es lo más parecido a lo que yo hubiese sido como gobernador’. Escuchalo”, dice otro de los posteos, que tuvo 141 retuits y 152 “Me gusta”, y adjunta un fragmento de la entrevista de Zunino a Fernández. Tampoco en ese caso se indica que fue realizada el 20 de junio último.

Qué publicaron los medios

Varios medios de comunicación, aliados de Reverso, como Infobae, La Nación, Radio Mitre, Todo Noticias y Telefe, se hicieron eco ayer de las declaraciones del ex jefe de Gabinete y aclararon que los dichos de Fernández provenían de la entrevista que le concedió a Zunino en junio último. La Voz del Interior en un principio no aclaró la fecha, pero luego hizo una corrección y precisó: “La versión original de este artículo consignaba por error que las declaraciones de Aníbal Fernández correspondían al día miércoles 9 de octubre, cuando en realidad fueron realizadas en junio pasado”.

El diario Clarín, sin embargo, publicó: “El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández reapareció este martes [por el 8 de octubre] en la escena pública durante la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Un día después [por el 9 de octubre] rompió el silenció y se metió de lleno en el proceso electoral que atraviesa la Argentina”.

Además, continuó: “El ex postulante a gobernador, que en 2015 perdió contra María Eugenia Vidal, fue consultado sobre cómo ve al actual candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof: ‘El petiso es bravísimo. Es un tipo formado, bien plantado… Va a ser lo más parecido a lo que hubiese sido yo como gobernador’”. Reverso consultó a Clarín por el error y desde allí prefirieron no hacer comentarios al respecto. Finalmente, el diario modificó el inicio de la nota y aclaró que la declaración de Fernández había sido antes de las PASO.

Luego de que varios medios reprodujeran la entrevista ayer, Perfil volvió a publicar su contenido.

Qué dijo Aníbal Fernández y cuándo lo dijo

El siguiente es el fragmento de la entrevista que le hizo el periodista Edi Zunino a Aníbal Fernández:

EZ: Vos conocés la Provincia de Buenos Aires, ¿le da el cuero a Kicillof…?

AF: ¡Sí! El petiso es bravísimo, es un investigador del Conicet, un tipo bien plantado, sabe tomar decisiones, es lo más parecido a lo que yo hubiera sido como gobernador, me encanta que así sea, me encanta, la provincia necesita, por dios, que venga un gobernador que la enderece, porque hace muchos años que…

EZ: Kicillof hubiera sido… será lo más parecido que hubieras sido vos…

AF: Que hubiera hecho yo con la Gobernación. Va a ser el gobernador más parecido a lo que hubiera hecho yo.

EZ: Vos la perdiste.

AF: Bueno, ¿y qué querés que haga?

EZ: No, nada, que no la ganaste… (Risas)

AF: Me venís a revolver la herida, gratis, sacame el dedo, te lo pido por Dios.

EZ: No te revuelvo la herida, digo que…

AF: Es lo más parecido a lo que hubiera hecho yo, si hubiera sido gobernador, vuelvo a repetir. Ricardo Piglia decía que el presente siempre es el presente histórico. Eso es lo que estoy pretendiendo mostrar: yo hubiera sido un gobernador como va a ser Kicillof. ¿Por qué? Porque tenemos cualidades en algunas cosas parecidas.

El jueves 20 de junio último, el mismo día de la publicación del video en el canal de YouTube de “En el barro”, el diario Perfil publicó en su sitio web una crónica del reportaje, titulada “Aníbal Fernández: ‘Kicillof va a gobernar como lo hubiera hecho yo’”.

Algunos medios periodísticos se hicieron eco de esas declaraciones, como Diario Popular -que publicó una nota el 21 de junio último- o Clarín -que retomó la declaración de Fernández en una nota del 9 de julio último- (ver acá y acá).

Como se ve al cotejar las fechas, los dichos de Aníbal Fernández sobre Axel Kicillof no fueron luego de que el ahora candidato a gobernador se refiriera a la venta de drogas en la Provincia de Buenos Aires, como circuló en redes, sino hace cuatro meses, previo a las elecciones primarias.

Reverso se comunicó con el equipo de Comunicación de Kicillof. “Recortan una declaración de 4 meses atrás. No vale todo por un voto. La campaña sucia no sirve. Ese fue el mensaje de las urnas del 11/8”, indicó a este medio Jesica Rey, vocera del candidato a gobernador del Frente de Todos.

