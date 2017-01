Ángela Irene visitó a Marcelo Simón antes de cerrar el Festival de Cosquín

Recorrieron su carrera en canciones e hicieron referencia a su participación en Cosquín, en una jornada que debió suspenderse por razones climáticas.

“Yo estaba desesperada porque los Tekis me prestaron el atril y primero se me volaron los papeles y luego el atril”, recordó Ángela.

Por otra parte, comentó que fue su maestra de música de la escuela primaria, Estela Castillo, quien “descubrió que yo podía cantar”.

“Yo era una nena muy tímida y la maestra de música me puso a cantar en el coro, se paró al lado mío y me pasó a la primera fila. A la tarde me llevaba a su casa y me hacía cantar. Gracias a esa señora me largue con todo”, recordó Ángela.

Y agregó que en fue en homenaje a ella que grabó, sólo con piano, el tema “Huella de ida y vuelta”.