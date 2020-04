Anerkennung für Mitarbeitende im Gesundheitswesen und der Grundversorgung

Der Applaus ist wie an anderen Orten der Welt zu der Art und Weise geworden, in der jeden Abend um 21Uhr (24 UTC) Menschen in den wichtigsten Städten Argentiniens, dem Gesundheitspersonal und den Mitarbeitern der Grundversorgung danken, die inmitten einer obligatorischen Quarantäne vor der Aufgabe stehen, die COVID-19-Fälle im Land einzudämmen.

Das Team von RAE Argentina in die Welt hat die Audio- und Videoaufnahmen vollständig von zu Hause aus gemacht.

RAE-Team: Laureana Rubinetti, Julieta Galván, Caritina Cosulich, Rayén Braun, Keiko Ueda, Lina Ji, Eric Domergue, Fernando Farías, Chelo Ayala.

Webseite: Martín Bibiloni – Julián Cortez

Video: Eric Domerque

Produktion: Silvana Avellaneda