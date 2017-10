Andújar afirmó que trabajará duro para tener otra chance en la selección

Mariano Andújar, arquero de Estudiantes de La Plata, se mostró feliz por la clasificación del seleccionado argentino al próximo mundial y destacó que trabajará para “hacer lo mejor posible” y ser convocado por el entrenador del equipo “albiceleste” Jorge Sampaoli.

“Voy a trabajar, a entrenar y hacer lo mejor posible en Estudiantes para ser visto y tener una nueva chance, siempre me sentí parte del seleccionado me convoquen o no”, expresó.

El arquero no fue convocado en ninguna instancia por el actual entrenador y agregó: “al menos quiero sentirme tranquilo conmigo mismo de haber hecho lo mejor y dado todo y que pueda ganarme un lugar, después el técnico decidirá. Mi objetivo en lo personal es estar ahí, volver a estar entre los mejores y en la Selección”.

Al referirse a las metas cercanas de Estudiantes manifestó: “estamos para sumar puntos e ir creciendo en la medida que pasen los partidos y partir de eso nos vayamos sintiendo más cómodos. Bernardi (Ndr: Lucas, el entrenador) nos pide orden, que demos la imagen de equipo sólido y confiable”.

“Tenemos que enfocarnos en mejorar nuestro juego. El resto viene solo si hacemos las cosas bien. Vemos una mejoría porque se entrenan movimientos y situaciones que después podemos llevar a cabo. Eso da confianza. Trataremos de seguir de la misma manera”, añadió.

El arquero sostuvo en conferencia de prensa que al equipo lo ve bien “defensiva y ofensivamente” y añadió: “A lo largo de un torneo y de una temporada hay momentos mejores y otros no tan buenos. Goles es inevitable que te hagan porque hay virtudes de los rivales, más allá que todos cometemos errores. El equipo está sólido, en mejoría, con actitud y ganas de ir creciendo en la tabla para terminar más arriba”.

Sobre el nuevo parate por las elecciones legislativas, Andújar resaltó: “nos va a venir bien, para seguir conociéndonos con el cuerpo técnico y mejorar lo que venimos haciendo. En estos dos partidos tuvimos una buena circulación de pelota, con pasajes de control del juego en ambos partidos, eso se pudo notar y la idea es poder prolongarlo”.

En otro orden manifestó que “es bueno cuando llega un cuerpo técnico poder ganar el primer partido, por eso ayuda a generar confianza y a mejorar”.

El plantel trabajó en distintos ensayos tácticos, al tiempo que Juan Otero y Mariano Pavone por algunas molestias menores se entrenaron en forma diferenciada, el ecuatoriano Christian Alemán se mostró con una mejoría y en la semana se sumaría al resto del grupo, mientras que Israel Damonte sufrió una distensión muscular y es difícil que llegue al próximo partido en San Juan.