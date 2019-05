Andrea Ghidone se refirió a las denuncias contra Woody Allen

En diálogo con Modo Sábado, la actriz y bailarina, Andrea Ghidone, relató su encuentro con Woody Allen y pidió separar al artista de la persona, en el marco de las denuncias por abuso que pesan sobre el director.

“En lo personal, todos somos cuestionables. Es un tema que trasciende lo personal”, dijo. “Trato de separa. Tal vez porque no me tocaron a mi. No creo en el malo y el bueno”, añadió. Al ser consultada por el caso de Juan Darthés, la protagonista de Madame Tango dijo que no le cree nada al actor y dijo que “si yo fuera inocente, no estaría tan mal”.