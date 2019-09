Andrea Atonatty fue reconocida en el Senado de la Nación

La docente destacada para participar del premio nacional Maestro Ilustre fue Andrea Fabiana Attonaty, de la escuela primaria N ° 111 Tabaré, de Gualeguaychú, con su Proyecto: Soberanía Alimentaria “El Semillero”. En ese sentido, Attonaty, manifestó su sorpresa y emoción al haber sido la seleccionada entre los 17 destacados para representar la provincia en el Premio Nacional y dijo: “Estamos muy emocionados, la verdad que no lo esperaba, el hecho de estar acá con el premio Manuel Antequeda para mí es muy grande ese reconocimiento, y ahora esto me conmueve un montón, me emociona, me llena y la verdad que es para toda mi escuelita Tabaré, para todos los que hacemos la escuela, porque a la escuela la hacemos entre todos, entre la comunidad, los chicos y todos”. Además, la docente se refirió a su compromiso con la educación y manifestó: “Como docente entrerriano siempre he dejado todo, uno deja todo en la escuela en el aula, por esos chicos, por ese abrazo, por esa carita de felicidad que es nada más que eso lo que uno necesita, un te quiero, un abrazo sencillamente con eso uno ya se siente bien y feliz, siente que la tarea está cumplida”.