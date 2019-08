Analizamos el gran éxito de La Odisea de los giles

Carlos Belloso miembro del staff de La Odisea de los giles, habló con Coco Blaustein sobre el gran éxito de la película protagonizada entre otros por Ricardo Darin, Luis Brandoni y Verónica Llinás.

En una entretenida charla, Belloso contó cómo le llegó la convocatoria de Sebastián Borensztein y algunos detalles de la caracterización de su personaje y del rodaje del film.

“Buscábamos que ni me reconozcan, y me encantó esa idea; hay gente que me dice que no me encuentra en los afiches de la película”