Análisis sobre la situación política social

La diputada provincial Alejandra Cejas en diálogo con nuestro medio realizó una lectura sobre los reclamos de la policía bonaerense, la necesidad de reactivación de las sesiones de la cámara de diputados provinciales haciendo énfasis en la necesidad de apoyar las medidas que Nación viene encarando para palear la situación de pandemia y post pandemia.

Mirada sobre las protestas de la Policía Bonaerense.

Ayer fue clara la situación que ha planteado la fuerza de seguridad en Buenos Aires, al rodear y amenazar directamente la Quinta Presidencial de Olivos. Creo que hay un exceso en el pedido de recomposición salarial que es real. Efectivos de seguridad armado, amenazando con móviles que son del estado al presidente.

Forman parte de una estrategia; no son casuales, no son inocentes, no son hechos o situación que se realicen al pasar y creo que tenemos que estar alertas frente a todo proceso desestabilizador en un momento como el de esta pandemia.

Con el gobierno del peronismo es muy fácil de hacer los reclamos, cuando hay un peronismo a nivel nacional o provincial todos los gremios salen a reclamar. Cuando gobierna la derecha, el pro radicalismo nadie hace ese reclamo; es como que si le tuvieran miedo porque saben que la derecha no debate, no hay acuerdo, o sea se hace lo que se dice como patrones de estancia. En estos 4 años y medio no han tenido la misma posición, han retrocedido y han permitido que desde el gobierno provincial no se reconozca los derechos laborales ni la recomposición salarial adeudada.

Reactivación de la legislatura provincial

Este año tuvimos una sola sesión ordinaria; necesitamos empezar a hablar, a debatir los temas que le interesan a Jujuy de manera virtual o presencial, como quiera el oficialismo, pero hay que hacerlo.

Tenemos que empezar a hablar de los temas que le interesan a Jujuy, no solamente nos preocupan los temas vinculados a la pandemia; el proceso de recomposición salarial es un problema que viene arrastrándose desde hace 3 años.

Después hay que empezar a generar alternativas para el sector privado, que es el más golpeado en esta pandemia y que no se le han dado respuesta desde la provincia. Todas las respuestas que han llegado tanto para acompañar el proceso de pago del sueldo fueron por medio de programas de reactivación o de sostenimientos de la actividad privada desde Nación.

Y finalmente hay temas vinculados, por ejemplo a los servicios públicos; desde Ejesa se sigue cortando la luz a los usuarios que no pagan cuando hay una clara contravención a lo que expresa el decreto nacional, lo mismo lo hace la empresa de gas, también escuche a la gente de agua potable quejarse porque querían cortar el servicio; o sea cosas inéditas que hacen que nosotros vivamos en un estado que no está.

Opinión sobre medidas del Gobierno Nacional

Esto es de poder llevarnos nuevamente a logros científicos como es poner un satélite en el aire, esto de lograr que haya recursos y redistribución para todo el país de manera equitativa, y finalmente el proyecto que se va a tratar en el congreso nacional; por un lado, el de la reforma judicial y por otro lado el de la redistribución de los recursos sobre todo de los12 mil ingresos más altos, que van a tener que ayudar a sostener al país. Como lo hacen todos los países del primer mundo, porque muchos dicen que esto no tiene antecedentes en ningún lado; al contrario, los países de corte liberal, los países de corte más progresista lo que hacen.