Análisis de muestras, cantidad de casos, uso de barbijos y guantes

La directora de Epidemiología del Chaco, María Luisa Flores, se refirió a la cantidad de casos de coronavirus en la provincia y a la metodología de análisis de muestras que se está utilizando: “Este 05 de abril tuvimos la misma cantidad de casos porque los domingo no se procesan muestras ni en el hospital Perrando ni en el Instituto de Medicina Regional. El Malbrán sí procesó muestras y este domingo no cargó ningún positivo nuevo para la provincia”, aclaró. No podemos decir que no tuvimos casos porque hay muchas muestras en estudio, de personas a las que se les realizaron hisopados y de los que todavía no tenemos los resultados”, explicó.

Flores afirmó asimismo que el Instituto Malbrán tiene atrasos de hasta dos semanas con el envío de resultados, dado que procesa muestras de todo el país.

DESCARGAR

La funcionaria precisó: “hasta el momento tenemos solo dos personas internadas con diagnóstico positivo, esto es porque tienen una patología de base importante y por eso se las internó por precaución, para que estén controladas y pedimos a las personas que llamen al 0800-444-0829 solo para patologías respiratorias: fiebre, tos, dolor de cuerpo y diarrea que también se están registrando”.

La titular de Epidemiología indicó que el uso de barbijos “debe estar restringido solamente a quienes tienen exposición directa con un conglomerado de personas” a la vez que desaconsejó la utilización de guantes: “no es una buena manera de prevención, todo lo contrario”, afirmó