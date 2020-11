En dialogo con Radio Nacional, La ex diputada nacional Ana Llanos, cuestionó duramente a los actuales dirigentes del Partido Justicialista del Chubut, quienes en su opinión “se reeligen entre ellos y no te incluyen, nos dejan afuera” sostuvo, al tiempo que adelantó que “voy a enviar una carta al PJ y me voy a desafiliar, porque los que están no me representan para nada”.

DESCARGAR