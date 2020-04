Desde el gremio de los profesionales de la salud de Mendoza denuncian: “Mientras el mundo aplaude a los médicos, el Gobierno de Mendoza aún no les paga el mes de marzo”.

“Esta gente está arriesgando su vida y la de su familia y no tienen un trabajo digno, no cobran a tiempo y además, no tienen obra social ni seguro, entre otras cosas”, afirmó Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMPROS.

Daniel Badano amplía esta información.