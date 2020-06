AMBA regresa a Fase 1 y estiman dos millones de personas menos circulando

Este miércoles, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Chaco, el departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén ingresarán en una nueva fase del aislamiento obligatorio con mayores restricciones al transporte público y estrictos controles en la circulación y en las actividades sociales, a partir de la multiplicación de casos de coronavirus detectada en los últimos días.

La gran mayoría de esos casos se registraron en la Ciudad de Buenos Aires, en 40 partidos bonaerenses (incluidos los 5 que conforman el AMBA junto a la Capital Federal), en la ciudad de Neuquén y sus alrededores, y en el departamento rionegrino de General Roca.

La situación de Chaco, comprometida desde el inicio de la cuarentena en el área conocida como el Gran Chaco -y sin signos de que aminore la velocidad de contagios-, está entre las prioridades del gobierno de Alberto Fernández, quien hoy acordó con el gobernador Jorge Capitanich el envío de médicos y de personal de las fuerzas de seguridad para asistir a la provincia durante la emergencia.

Además, el Estado nacional le dará volumen al plan Detectar y sostendrá el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los chaqueños, según lo conversado a través de una videoconferencia entre Capitanich y Fernández, quien le recomendó al gobernador que “pare drásticamente la circulación” en la provincia.

El secretario federal de Articulación de Seguridad, Gabriel Fucks, detalló en el Servicio Informativo los distintos controles que se realizarán para el cumplimiento de las medidas adoptadas y afirmó: “Desde mañana habrá entre un millón y medio y dos millones de personas menos circulando”.

DESCARGAR

Informe del servicio informativo de Radio Nacional

En comunicación con Karina Pérez Pinto y Fernando Pedernera, el funcionario fue contundente al señalar que “quien no tenga el permiso no podrá circular” y señaló que “se volverá a proceder a secuestrar autos” en caso de que no se cuente con la autorización correspondiente.

Según se informó oficialmente, los trabajadores que cumplan tareas esenciales y que tengan residencia en el AMBA tendrán tiempo hasta las 23.59 de hoy para renovar su respectivo CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación).

El trámite podrá hacerse a través de la app CuidAR, disponible para dispositivos con sistema Android o por la página del gobierno www.argentina.gob.ar/circular, siguiendo con los pasos que indica el sistema.