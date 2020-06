Alzamendi y el River del ’86: “No había campeonato que no se ganara”

Desde las afuera de la capital de Uruguay, el ex delantero uruguayo, Antonio Alzamendi, dialoga con Radio Nacional y recorre su exitosa trayectoria en el fútbol argentino, donde fue campeón en River e Independiente.

Antes de ganar todo con River, Alzamendi pasó por Independiente. Llegó en 1978, tras un breve paso por Sud América de Uruguay, y se convirtió en una pieza fundamental en el Rojo. Allí, tuvo a quien, para él, fue su mejor entrenador: José Pastorizza.

Tras una reunión con su padre y Julio Grondona, el “Pato” selló la llegada de “Hormiga” al equipo de Avellaneda. “Fue el mejor entrenador que tuve en mi vida, mi amigo, mi segundo padre. Fue el que más me alentó y el que más me cuidó, y tuve la surte de caer en un grupo fenomenal”, relata.

En Independiente, compartió plantel, entre otros, con Ricardo Bochini. “Fue el mejor jugador con el que jugué en mi vida. Era un genio, el mismo Maradona lo dijo”, afirma.

Tras diferencias económicas con la directiva, decidió pasar a River. Sin embargo, antes de ser campeón, retornó a Uruguay y emigró a México. Allí permaneció dos años, pero prefirió volverse a América Latina.

Volvió a Peñarol y, cuando surgió la posibilidad de volver a River, él no lo podía creer. “Estaba operado de la rodilla y ‘Paco’ Casal -su representante- les dijo que si yo me rompía la rodilla, devolvía todo el dinero”

Alzamendi no sólo no se lesionó, sino que fue vital para el equipo que conquistó la primera y única Copa Intercontinental en la historia del Millonario. “Nery Pumpido, Jorge Gordillo, Nelson Gutiérrez, Oscar Ruggeri, Alejandro Montenegro, Héctor Enrique, Américo Gallego, Norberto Alonso, Roque Alfaro, Antonio Alzamendi, Juan Gilberto Funes”. Lo recita de memoria.

“Nunca se había ganado una Copa Libertadores. Ganamos una Copa increíble ante un equipo formidable que enfrentamos, como Argentinos Juniors, que fue el único que nos ganó; después salió un partidazo en cancha de Vélez; y después nada menos que ir a ganar a Cali, que no era nada fácil. Ese fue el final de todo ese proceso en el que era imposible lograr todo eso y, sin embargo, ese equipo ganaba todo, no había campeonato que no se ganara”, cuenta.

En el Millonario también compartió plantel con grandes estrellas. Entre ellas, el “Beto” Alonso. “Otro genio, igual que Bochini. Era líder. Ya no hay jugadores así, han desaparecido”, sostiene.

“A esta edad, el cariño de la gente, de los equipos donde jugué y de otros equipos reconoce lo que he hecho. Yo estoy feliz y arrepentido de nada, He dado todo