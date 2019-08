Altos Hornos Zapla se quedó sin entrenador

El entrenador que consiguió el último campeonato apertura de la Liga Jujeña de Fútbol no continuará a cargo de la dirección técnica del conjunto de Ciudad Palpalá.

El histórico referente de la institución confirmó que deja el buzo de entrenador. En dialogo con Radio Nacional , Ángel Cerdán comentó “Es una decisión de ellos, en una palabra me fueron, me despedí del plantel y agradecí la predisposición al trabajo; los dirigentes sabrán por que, el argumento que me expusieron es que yo hacía lo que quería, la verdad no lo entiendo”