Alter Ego de Tati Massa no para de ganar premios

La película Alter Ego del director formoseño Ezio “Tati” Massa, se presentó en diversos festivales cinematográficos en los que, tanto la película como los actores Dylan Walsh y Eric Roberts, lograron numerosas nominaciones y galardones.

En los últimos tres meses, la película resultó ganadora de once premios en los siguientes festivales internacionales: Hollywood Gold Awards, European Cinematography Awards (Holanda), New York International Films Awards (NYIFA), Tabloid Witch Awards (Los Angeles-USA) y New York Cinematography Awards (NYCA).

En el New York Cinematography Awards se llevó los premios a Mejor película, Mejor Actor (Dylan Walsh) y Mejor fotografía (Benjamin Zimbric). Mientras en el European Cinematography Award también ganó como Mejor Película y Eric Roberts se llevó el premio a mejor actor.

“Alter Ego” también fue distinguida en el Tabloid Witch Award con el premio a Mejor actor que esta vez cayó en las manos de Steve Stanulis y por la edición de Ezio Massa y Tetsuo Lumière.

Finalmente en el Hollywood Gold Awards obtuvo el Gold Award a la Mejor Película y el Silver Award al mejor Guion Original.

Anteriormente Alter Ego se había llevado los premios a Mejor Guion y Mejor Edición en el New York International Film Award.

Filmada casi íntegramente en Nyack, (estado de Nueva York) y con post- producción realizada en la Argentina, “Alter Ego” es un thriller de suspenso, que toma referencias de films Noir clásicos como Death Trap (Lumet), Sleuth (Mankievitz) o incluso, A pure formality (Tornatore), en donde el ambiente claustrofóbico y los secretos que esconde cada personaje, lleva al espectador a una “vuelta de tuerca” inesperada.

La octava película y primera producción en Estados Unidos del director argentino Ezio Massa cuenta con las actuaciones de un elenco internacional encabezado por Dylan Walsh y la participación del nominado a los Premios Oscar y a los Globos de Oro, Eric Roberts, Steve Stanulis, Deborah Twiss, Harry Chambarry, Rodrigo Guirao Díaz y Nancy Guerrero, dentro de un nutrido elenco latino.