Alonso: “Alberto Fernández ha sido operador judicial de la ex presidente”

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró que el flamante precandidato a presidente, Alberto Fernández, “ha sido operador político y judicial de la ex presidente” Cristina Fernández de Kirchner. “Tenemos información de que Alberto Fernández ha hecho contactos con miembros de la Corte para ver la manera de que estos recursos presentados por la defensa de CFK sirvieran para dilatar el inicio del juicio que va a comenzar este marte. Sin ninguna duda, Alberto Fernández ha sido un operador, no sólo político, sino judicial de la ex presidente de la Nación”, sostuvo, en diálogo con El jardín nacional.