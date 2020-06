Alientan a la comunidad a concretar la donación de sangre

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, prosigue a lo largo del año con la difusión y concientización de la importancia de la donación de sangre voluntaria, gratuita, segura y habitual, fundamental para mejorar la salud y calidad de vida de muchas personas.

Las campañas de donación se llevan a cabo en toda la provincia, con postas ubicadas en los hospitales públicos de la capital e interior, donde se organizan operativos masivos de extracción, además de recibir a los donantes en los horarios y días establecidos para tal fin.

El próximo 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. En este marco, el Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial de Sangre Segura, dependientes de la cartera de salud provincial, acentúan dichas campañas para fomentar, en la comunidad, este acto sublime de amor al prójimo.

“La sangre no se compra ni se fabrica. Es un líquido vital irremplazable y los seres humanos somos los únicos proveedores de ese preciado medicamento. Por este motivo es importante que cada uno de nosotros valoricemos y consideremos la importancia de la donación”, remarcó la referente del Programa Provincial Sangre Segura, bioquímica Griselda Salinas.

Los componentes sanguíneos son requeridos en situaciones como accidentes, cirugías, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos y pacientes con quemaduras graves, entre otros.

Respecto a los mitos acerca de la donación de sangre aclaró, una vez más, que “rondan muchos mitos que no son ciertos. No adelgaza, no engorda, no tiene contraindicación alguna y ni siquiera es necesario estar en ayunas”.

Una sola unidad de sangre con 450 mililitros que se extrae a cada donante “puede salvar hasta cuatro vidas”. Las transfusiones de sangre y los hemocomponentes (productos sanguíneos) ayudan a salvar a millones de personas cada año, mejora la salud aumentando la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales, ya que permiten la implementación de procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.

Requisito para donar

Desde el Programa Provincial Sangre Segura reiteraron a la comunidad los requisitos que deben cumplimentar las personas que decidan donar: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg, antes de la donación desayunar o almorzar alimentos tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas y alimentos como queso, leche, sándwich, no ingerir bebidas alcohólicas hasta 48 horas antes. Si tiene tatuajes, perforaciones o cirugías se deberá consultar previamente. En caso de dolores solamente ingerir paracetamol.

Horarios y lugares de donación

Asimismo, se informó que los interesados pueden acercarse a donar a las siguientes postas de donación:

*Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad, lunes a viernes de 08.00 a 13.00 horas. Sábados, domingos y feriados de 08.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

*Hospital Central: lunes a viernes de 7.30 a 10.30 horas y de 14.00 a 16.00 horas.

*Hospital de la Madre y el Niño: lunes a viernes de 7.00 a 11.00 horas.

*Hospital Distrital 8 (circunscripción cinco): lunes a viernes de 7.00 a 12.00 horas y de 14.00 a 18.00 horas.