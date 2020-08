Alicia Castro: “Esta pandemia ha sido una tragedia para la humanidad”

La ex embajadora en Venezuela dialogó con Nacional San Martín de los Andes y aseguró que la crisis sanitaria generada por el coronavirus debe permitir un debate sobre la postpandemia y “el post capitalismo” ya que, según su parecer, “aunque la pandemia no ha generado la desigualdad, la ha desnudado, ha corrido el velo sobre cosas que mucha gente no quería ver, particularmente que este sistema económico es un fracaso total y completo”.

Castro además se refirió a la situación política de América del Sur y consideró como un triunfo que la Justicia Electoral ecuatoriana permita la participación en las próximas elecciones del partido del ex Presidente Rafael Correa.

La ex Secretaria General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, afirmó que en nuestra región “los golpes de estado ya no son como los conocíamos en los 70, siempre financiados por los Estados Unidos de América, golpes armados”.

Ahora, afirmó, “son golpes como los que se les dio a Dilma Rouseff en Brasil para sacar del Gobierno a quien había sido votada el años anterior por 54 millones de brasileros”.