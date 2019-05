Alfonsín propone crear un nuevo frente electoral

El ex diputado radical Ricardo Alfonsín planteó la necesidad de crear “un nuevo frente político” que “no excluya a nadie” que sume a los actores de Cambiemos pero que también sume a otros sectores tales como el socialismo, el Gen y sectores del peronismo que no están en Unidad Ciudadana. “Es una tarea difícil pero no imposible”, consideró.

Remarcó que en la actualidad, la sociedad no quiere volver a las políticas anteriores al 2015 y tampoco buscan repetir las medidas posteriores aplicadas hasta ahora. Por eso estimó que “no hay una alternativa que le permita a la mayoría expresar su preferencia política”, dijo y añadió que la política tiene “la responsabilidad” de construir la alternativa, “sino deberán elegir entre dos opciones que no consideran las mejores”, afirmó.