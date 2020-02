Alfonsín: “Parece que algunos desearan que las cosas no salieran bien”

El flamante embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, apuntó contra un sector de la oposición y cuestionó a algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical, que hoy critican al ex presidente Mauricio Macri. “Tenía la sensación de que estaba militando en un partido que de radical sólo tenía el nombre”, expresó.

“Gobernaba el PRO, pero eso no significa que el partido tenía que acompañar decisiones que creyera que eran equivocadas. A eso se había comprometido. No desresponsabilizo al partido. Pudo haber evitado muchísimos errores, a quienes les reclamábamos esto nos desconsideraban, nos acusaban de no entender, de no comprender, pero, lamentablemente, el tiempo nos dio la razón”, sostuvo, en diálogo con la Radio Pública.

Y continuó: “Los indicadores socioeconómicos el país no sólo no mejoraron, sino empeoraron. Eso es consecuencia de las políticas que se decidieron, y no es culpa del ex presidente, porque ahora algunos radicales realizan una autocrítica bastante particular. Responsabilizan al ex presidente Macri, que por supuesto que lo es, pero no sólo él. En el fondo, las verdaderas responsables de la situación actual son las políticas aplicadas, esas que acompañó la UCR”.

“Sería bueno que los radicales dijeran, en consecuencia, si hicieron bien o no en acompañar esas políticas. Si van a hacer oposición desde las mismas ideas que defendieron desde el 2015 al 2019 o desde las ideas de las UCR, si van a ratificar una alianza con una fuerza que piensa de manera tan distinta a nosotros”, insistió.

Por otro lado, el ex diputado habló sobre su designación en la embajada argentina en España y se refirió a las críticas que recibió por parte de un sector del radicalismo. “No sé cómo mi partido reaccionó de la manera que lo hizo. No todos reaccionaron igual, muchísimos acompañaron mi aceptación, pero algunos se opusieron respetuosamente y otros se opusieron con argumentos que ni vale la pena considerar”, dijo.