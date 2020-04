Alfonsín apoyó el impuesto a las grandes riquezas

El dirigente radical, Ricardo Alfonsín, respaldó el proyecto oficialista que busca generar un impuesto extraordinario a las grandes riquezas. Además, se refirió a las palabras que le dedicó Alberto Fernández a su padre y apuntó contra algunos sectores de su partido que “actúan como si estuviéramos viviendo circunstancias normales que permitieran hacer especulaciones electorales”.

“Por supuesto que apoyo la idea. ¿Quién puede estar en contra? Si estamos diciendo que se va a venir una situación muy difícil desde el punto de vista económico y que va a haber que hacer un esfuerzo muy grande, ¿quién tiene que hacer el mayor esfuerzo? ¿Los pobres, la clase media?, ¿qué esfuerzo pueden hacer ellos?, ¿sacrificar su salud, los alimentos, la educación, las condiciones de vivienda? Los que tienen que hacer el esfuerzo son los que en una circunstancia como esta, temporalmente, por única vez, tienen que hacer un aporte al Estado que facilite las cosas que hay que hacer a partir de que la pandemia se supere para ordenar la economía también”, indicó el embajador designado en España que todavía espera que el Senado apruebe su pliego.

Por otra parte, Alfonsín criticó a ciertos sectores del radicalismo que hacen “especulaciones electorales” en este contexto, aunque destacó también a aquellos que son conscientes de la “necesidad de cooperación y colaboración que la sociedad necesita en este momento”.

En otro orden, el ex diputado agradeció las palabras que el presidente Alberto Fernández le dedicó a su padre, el ex presidente Raúl Alfonsín.

“Alfonsín fue un tipo enorme. Se paró frente a los poderes instituidos, y renegó de ellos. Estoy seguro de que si hoy viviera se quejaría de la élite económica que dice ‘Olvídense del coronavirus, que mueran los que tengan que morir y dejen que la economía funcione'”, había expresado el mandatario, en una entrevista concedida al periodista Jorge Fontevecchia.

“Cualquiera que conozca mínimamente lo que Raúl Alfonsín pensaba, y su sentido ético, sabe que coincidiría con la decisión tomada por el Gobierno argentino. Yo no sé cómo se puede sostener lo contrario”, afirmó, en diálogo con Juego de damas.

“Le agradezco al Presidente. Él me ha dicho a mi esas cosas, personalmente, y siempre creí en su sinceridad, de la misma manera que creo en su vocación por el diálogo. Estoy convencido de que el tiene la convicción de que es necesario terminar con la grieta”, manifestó.

En esta línea, el dirigente expresó su apoyo a las políticas planteadas por el Frente de Todos en campaña y recordó que, antes de las elecciones, había dicho que no votaría nada que no considere bueno para el país. “Yo decía que las propuestas de Cambiemos no eran las mejores para el país”, deslizó, entre risas, pidiendo que se respete el voto secreto.

Retomando el diálogo, Alfonsín dijo que desde el 10 de diciembre manifestó su apoyo a las políticas que se habían anunciado durante la campaña, no por oficialista, sino por radical, porque “ser radical es identificarse con un conjunto de ideas y principios y valores que luego se traducen en programas, y desde esa identidad radical apoyo lo que se empezó a hacer el 10 de diciembre porque coincide con lo que nosotros en circunstancias similares haríamos como radicales”.