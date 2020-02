Alexis Mac Allister: “En Boca no me valoraron”

El futbolista Alexis Mac Allister, quien se consagró campeón con la selección Argentina del torneo Sub 23 en Colombia, manifestó que no se sintió valorado y que Boca sólo quería plata.

Al respecto de esta situación, el presidente Jorge Amor Ameal y el vice Juan Román Riquelme, debieran dar las explicaciones del caso. Si bien el pase del futbolista pertenece a un equipo inglés, para Boca es una pérdida importante.

“Yo me fui al preolímpico sin hablar con nadie. Cuando surje la posibilidad del Brighton, me llama Riquelme. Él estaba enojado por algunas cosas, como que mi papá quería ser el nexo con los ingleses. Yo le dije que además de ser mi papá, es mi representante, por lo que tiene la obligación de que le respondan un mail. Vos no podés no atender a un equipo que encima es dueño del pase. Él se encargaba de eso. Después, me pregunta qué quiero hacer y yo le digo que me quiero quedar, pero a las horas me entero que se mandó un mail que decía que yo no me iba a ir, pero que si ellos ponían un millón de dólares, me liberaban. Ahí, yo sentí que no me valoraron y que lo único que querían era un poco más de plata”, dijo Alexis.

Este miércoles el técnico de Boca, Miguel Angel Russo tuvo el plantel completo. Ya están a disposición del entrenador Nicolás Capaldo y Mauro Zárate. En tanto, Esteban Andrada volverá a la titularidad del arco xeneize, este domingo frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.