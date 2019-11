Alertan sobre el uso del vapeo por su toxicidad y falta de información

La Secretaría de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológico por el uso de cigarrillos electrónicos. Así lo confirmó el doctor Walter Crocce, jefe del servicio de neumonología del hospital Schestakow.

En diálogo con LV4 el profesional confirmó que el cigarrillo electrónico “no está autorizado por la ANMAT, que es la Administración Nacional de medicamentos y alimentos, porque no mostrado beneficios para dejar el hábito de fumar. En 2011 el ANMAT no lo autorizó y en 2016 nuevamente ratificó que no estaba autorizado su uso. Y hace unos 10 a 15 días apareció en Buenos Aires un chico de 30 años, que de acuerdo a las novedades el paciente ya está fuera de peligro, pero tuvo una complicación importante en su sistema respiratorio, como consecuencia del uso del cigarrillo electrónico”.

El Dr. Crocce mencionó que el vapor que se usa en este tipo de cigarrillo tiene varios compuestos, entre ellos nicotina y otros saborizantes, que terminan generando neumonías y otros complicaciones, que se originan en el proceso inflamatorios, precisamente generados por esos químicos.

En Estados Unidos hubo al menos 73 muertos debido a este consumo y casi el 70 a 75% de esas muertes se debieron a que habían echado principios activos tetra hidro cannabinol, que es un principio activo de la marihuana, que parece influir en el proceso inflamatorio a nivel respiratorio.

Crocce dijo también que es preocupante que los cigarrillos electrónicos sean de muy fácil acceso a través de Internet y que se los use como un método para dejar de fumar cigarrillos convencionales, cuando en realidad no se trata de un método que ayude en el proceso.