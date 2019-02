Declaran alerta máxima en todo el Parque Nacional Lanín

La declaración del alerta fue decidida por las autoridades de parques debido a las condiciones climáticas imperantes con aumento de las temperaturas, humedades relativas muy bajas y viento del sector norte.

Además el pronóstico de tormentas eléctricas permite esperar nuevos focos si es que un rayo cae en zonas boscosas.

Horacio Pelozzo, intendente del Parque Nacional LanÍn, en diálogo con Radio Nacional relató la lucha que se lleva a cabo contra el incendio generado en la zona del Cerro Ruca Choroi. En tanto, se mostró preocupado ante la falta de cuidados de turistas y locales al realizar fogones y no apagarlos debidamente.

Es por esto que se reiteran las recomendaciones a los visitantes del P.N. Lanín e integrantes de la Comunidad, para extremar las medidas de prevención y uso responsable del fuego.

Prender fuego sólo en sitios debidamente señalizados para ello. Siguiendo siempre los siguientes pasos:

Al hacer fuego en zonas habilitadas, nunca perderlo de vista y tener siempre a mano abundante agua. Nunca hacer fuego debajo de los árboles.

Por ningún motivo efectuar fogones en lugares no autorizados.

Si se produce un incendio, seguir las instrucciones de los Guardaparques.

Si se está cerca de un incendio forestal, jamás actuar por iniciativa propia. Alejarse del fuego y avise a los Guardaparques.

No quemar los desperdicios o sobras de alimentos.

Controlar que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos.

Utilizar sólo leña seca y caída que pueda cortarse con la mano. No corte ramas verdes.

Para apagar el fuego correctamente:

Hacerlo con abundante agua.

Remover las cenizas para verificar que no queden brasas.

Echar agua en las piedras y alrededores de la fogata.

Asegurarse que todo el lugar quede frío.