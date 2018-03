Alejandro Ripoll: “El año pasado gané todos los premios y hoy no tengo trabajo”

En el piso de Modo Sábado, el director de “Showmatch” habló sobre Tinelli y la complicada situación que atraviesa Ideas del Sur y el grupo Indalo. “No cobramos desde diciembre, nos extienden las licencias para no ir a trabajar y no se les mueve un pelo”, dijo.

Hace 32 años que trabaja en televisión; desde el 2005 dirige a Marcelo Tinelli y lleva más de 1500 programas consecutivos dirigidos. “Es el mejor jefe que tuve y que tengo. Es el más exigente y aprendo un montón”, remarcó Ripoll, quien además contó las dos veces que renunció al programa más visto de la Argentina: “la primera fue después del mundial 2006. Destrozaba el programa. Marcelo se lo bancó durante 9 meses, hasta que le dije que estaba rompiendo todo. Me calmó y seguí, y la otra fue cuando Cinthia Fernández quedó desnuda frente a cámara. No sabía eso y no me sentí bien”.

“El año pasado Marcelo no cobró su sueldo durante todo el año, y si hubiese decidido no seguir, nos quedábamos todos en la calle en el 2017”

Además, se refirió a la difícil situación que atraviesa la productora, atrasada en los pagos de sueldos y con la incógnita del regreso. “No cobramos desde diciembre. Nos extienden la licencia para no ir a trabajar y no se les mueve un pelo”, dijo, y afirmó que “el programa vuelve una vez que se paguen los sueldos adeudados”. “El año pasado gané todos los premios, y hoy no tengo trabajo”, contó.