Alejandro Finocchiaro defendió las evaluaciones Aprender

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finnochiaro, defendió la implementación de las evaluaciones Aprender y apuntó contra los paros impulsados por algunos gremios docentes.

En diálogo con Bien Aprendidos, el Ministro destacó las medidas y programas educativos implementados por el Gobierno e indicó que “el principal proyecto educativo que había cuando llegamos al Gobierno era comenzar a hacer andar un sistema que estaba inmovilizado hacía muchas décadas, y para eso tuvimos que mover el avispero”.

“Son medidas educativas que llevan cuatro o cinco años para que empiecen a verse los resultados positivos”, explicó. En esta línea, se refirió a las pruebas Aprender y recordó las críticas que recibió la evaluación.

“Este es el primer año que no se hace un paro contra el operativo Aprender. Esto pasa con muchas de las cuestiones que, en principio, generan rechazos basados en prejuicios y no en lo racional. Cuando nosotros hablamos por primera vez en el año 2008, en la Ciudad de Buenos Aires, decían que iba a servir para echar docentes, lo cual es ridículo, porque los docentes una vez en el cargo tienen estabilidad de por vida”

Y continuó: “Dijeron que iba a servir para bajar el salario de los docentes, lo cual también es ridículo porque el salario no puede rebajarse, que íbamos a bajar escuelas, ridículo también, porque una escuela no se puede cerrar, ni siquiera si no tiene alumnos”.

“Espero que se sigan tomando”, manifestó, ante la posibilidad de un cambio de Gobierno.

Por otra parte, el funcionario se refirió a los paros docentes y aclaró que la medida la toman “algunos gremios, no los docentes”. “Si tomás el total de docentes que hay en el país y el total de afiliados que tienen los gremios, la representatividad es bastante baja”, señaló.

En otro orden, Finocchiaro explicó cómo funciona la nueva plataforma anunciada por la cartera que conduce para que los jóvenes que adeudan materias puedan completar la escuela secundaria.

“Es la posibilidad de que, en forma online, puedan cursar a distancia las materias y puedan darlas en el mismo lugar donde estudiaron con el mismo programa que estudiaron”, indicó el funcionario. “Esto a va a hacer que muchos chicos y chicas tengan su título secundario”, agregó.

El programa “Primero la secundaria” está dirigido para aquellos jóvenes que concluyeron la cursada de sus estudios secundarios en un colegio estatal, pero que deben materias. “En quinto año, es la causa principal por la que un alumno no termine el colegio”, señaló Finocchiaro, quien remarcó que estos son datos que surgen a partir de las evaluaciones Aprender.

Por otro lado, el funcionario se refirió al nuevo beneficio para los becarios Progresar y enumeró las diferentes iniciativas del Gobierno para llevar la conectividad y la tecnología a las escuelas de todo el país.

