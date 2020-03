Alejandra Darín: “Tengo la esperanza de saber que de esto se sale”

La actriz Alejandra Darín contó en Juego de damas cómo atraviesa los días de aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus y afirmó que si bien lo vive con “preocupación y angustia”, tiene la esperanza de saber que de esto se sale.

“Este es un momento único en la vida de todos nosotros. Y los momentos únicos son siempre una oportunidad para revisar algunas cosas. Me parece que en esto, más allá del dolor tremendo que provoca saber que hay gente que está muriendo por esta enfermedad, hay que tratar de ver las cosas que se están empezando a poner en tela de juicio por esta práctica a la que estamos obligados que tienen que ver con el consumo, el respeto hacia los otros, de qué débiles somos en un punto y en otros no, de que no somo más que otra especie en el planeta. Es muy importante que hagamos, a nivel humanidad, una evaluación de esto y de que sirva”, reflexionó la presidenta de la Asociación Argentina de Actores.