Alejandra Burgos: “Nadie debería vivir sin música”

De visita por Argentina tras una gira que desde los 24 años la llevó a vivir sobre todo en el continente europeo, la cantante Alejandra Burgos fue entrevistada en Verano Nacional a propósito de su último disco Out of my blue el que presentará en varios shows en marzo. Cantante, compositora y guitarrista Burgos fue telonera -entre otros artistas- de la icónica cantante Gloria Gaynor, del pianista de jazz Bill Evans yde la cantante pop estadounidense Anastacia. Feliz por cantar en el país, lo hizo en vivo para todos los oyentes de la radio.