Alcira Argumedo: “Esto ha detonado el fracaso del sistema neoliberal”

La Socióloga y ex Diputada Nacional, Alcira Argumedo, afirmó que la actual crisis del Covid-19 “ha detonado el fracaso del sistema neoliberal”. En diálogo con Raúl Viarruel y Natalia Barraud, Argumedo recordó las situaciones pre – Coronavirus en Francia, con los “Chalecos amarillos”, en Inglaterra con su discusión por el Brexit e Italia incluso. También dijo que de acuerdo al programa de Naciones Unidas para el desarrollo “el 20 por ciento más rico de la población mundial, más las clases altas y medias acumulan el 95,5 por ciento de la riqueza. Mientras que el restante 80 por ciento, que son 6.500 millones de personas acceden sólo al 4 por ciento”. Por otra parte puntualizó sobre la problemática del reemplazo de mano de obra humana, por la robotizada: “trabajan 24 horas, tienen una gran eficiencia, no se enferman y no piden aumento de sueldo” aunque advirtió que “el único problema que tienen es que no compran nada” y esto provocaría un “desplazamiento salvaje” de mano de obra. “Esto plantea cuestiones de carácter civilizatorio”, puntualizó.