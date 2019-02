Alberto Lebbos acusa al policía Waldino Rodríguez por encubrimiento

Al finalizar el primer día en la reanudación del juicio por el homicidio de Paulina Lebbos, y su posterior encubrimiento, Alberto Lebbos, papá de la joven, dijo que el policía Waldino Rodríguez se contradijo con su versión de que fue amenazado, y que sí participó de las maniobras de encubrimiento. “Fue partícipe coaccionando y amenazando a los hermanos Goitea. Ahora Waldino Rodríguez dice que fue amenazado en su momento para que no diga la verdad: ¿y por qué no hizo la denuncia? Él es un policía con experiencia. Ha sido un partícipe directo y activo de las maniobras de encubrimiento. Yo no tengo dudas de que este hombre integraba la banda que asesinó a Paulina, y que tienen protección política”, acusó Lebbos.