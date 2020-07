Alberto Fernández: “Hay que revisar cómo funciona la Corte Suprema”

El presidente Alberto Fernández reconoció que uno de los principales objetivos de la reforma judicial presentada es modificar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad de uno de los poderes del Estado, aunque se despegó de la idea de ampliar su cantidad de miembros.

“Toda mi vida he dicho que el problema no está en el número de integrantes de la Corte. La Corte puede funcionar con cinco miembros, lo que sí digo es que la Corte está funcionando mal”, aseguró en radio Con Vos.

“La Corte, además, interviene con una arbitrariedad absoluta. Y esto es objeto de cuestionamiento de cualquiera que litigue en la Argentina y de todos los tribunales del interior del país”, dijo y aportó estadísticas para respaldar sus visiones: “Más del 80% de las sentencias que dicta la Corte son rechazos que se ponen con una plancha que dice que por no ser una sentencia definitiva no lo tratan. Y para poner esa plancha el trámite demora entre un año y medio y dos. ¿Eso funciona bien? Esas cosas son las que tenemos que ver. No estamos viendo cuántos miembros tiene que tener la Corte”, insistió.