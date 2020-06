El presidente Alberto Fernández aseguró que la prioridad de su administración es “potenciar los acuerdos y no los desencuentros” y volvió a criticar a aquellos que cuestionan la estrategia sanitaria del Gobierno: “La economía se destruye por la pandemia, no por la cuarentena”. “Gracias a la cuarentena logramos que al malestar económico no se le sume el padecimiento de salud, de vidas, de muertes”, sostuvo.

DESCARGAR