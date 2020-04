Alberto Fernández: “El verdadero poder en Argentina está en la gente”

El presidente Alberto Fernández dijo que el “verdadero poder en Argentina está en la gente” y reafirmó su convicción de que la política “es el arte de convencer al otro de que uno va en el camino correcto”.

En una distendida entrevista que publicó hoy el matutino Página/12, titulada “Un día en la vida de Alberto Fernández”, el Presidente afirmó que hubiera aceptado igual el desafío de conducir el país, aún si hubiese sabido que le iba a tocar lidiar con una pandemia de coronavirus y confesó que no ve a la residencia de Olivos como su “casa”, sino sólo como el sitio que el pueblo le “presta para trabajar más cómodo”.

“El secreto de la política es hacerla no con quienes uno quiere ni en el momento que le gusta, sino cuando le toca. Si no, uno haría política sólo en los momentos de prosperidad y el resto del tiempo se retiraría. Era necesario que la Argentina cambiara. Lo que sí es verdad es que esto no estaba en mis cálculos. Pero es lo que me tocó”, expresó en alusión al coronavirus.

Convencido de que la política “es el arte de convencer al otro de que uno va en el camino correcto” y que eso no significa “encontrar un enemigo”, Fernández advirtió que la pandemia dejó en evidencia “un poder real que cada vez es más débil porque está evidenciado en el valor de sus empresas, en el valor de los bancos”.

“Es un poder que existe, es un poder fáctico que está acompañado en los grandes medios. Eso ocurre en la Argentina y en el mundo. Pero el poder verdadero de la Argentina está en la gente. Eso también hay que grabárselo porque, si no, el peronismo no hubiera existido”, expresó Fernández durante la entrevista.

Dijo que su intención es que “todos” entiendan que existe “un desafío muy grande que hay que asumir en conjunto para construir otra sociedad”.

“Yo sé muy bien que la política es contradicción de intereses y sé muy bien cuáles represento yo y contra cuáles me choco, pero lo que busco es que la gente me acompañe para defender los intereses de la mayoría de los argentinos”, subrayó.

“Si la política sólo fuera el arte de chocar contra otro, dejaría de lado la ética. Y para mí lo ético es central. Saber por qué hago lo que hago”, agregó.

El reportaje, que incluyó el relato de una anécdota de la etapa adolescente del jefe de Estado y que involucra a los músicos Pappo y Luis Alberto Spinetta, Fernández reveló su método para manejar la alta exposición y su popularidad.

“Hago política desde los 14. He visto subir a la cima y desbarrancarse a un montón de gente. El poder te lo quitan con la misma facilidad con la que te lo dan. Un día te votan y un día te abandonan porque el poder es de la gente, con la que tenés que acordar todos los días el rumbo a seguir. Así es como te siguen empoderando. Pero hay que tener muy claro que nada de esto es de uno”, explicó.