Alberto Fernández confirmó que una misión del FMI llegará al país

El presidente Alberto Fernández aseguró que en los próximos días arribará a la Argentina una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante, explicó que no hay precisiones acerca de la fecha en que llegarán los representantes del Fondo y que aún no sabe si él se reunirá con ellos.

Más allá de esta confirmación, el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció en las pasadas conferencias de prensa que hace algunas semanas que hay diálogo con referentes del organismo multilateral de crédito.

También el Presidente habló sobre la situación de los jubilados. “Tendrán en marzo su aumento”, aseguró.