El Gobierno Provincial busca conseguir alojamientos extrahospitalarios para hospedar a pacientes asintomáticos y descomprimir camas en los hospitales. El operativo se realiza en coordinación con el Ministerio de Turismo y la modalidad se realiza teniendo en cuenta que muchos de los contagiados de COVID 19 atraviesan la enfermedad de una manera “leve a moderada”.

El Ejecutivo había realizado el llamado para una contratación directa de hoteles, pero fracasó ya que los hoteleros aseguran que no pueden cumplir con todos los requisitos que se exigen. En esta última ocasión se presentaron tres ofertas, pero desde la Dirección de Administración del Ministerio de Salud informaron que ninguna logró adaptarse a lo solicitado.

El servicio de “aislamiento institucional extrahospitalario” estará destinado a casos sospechosos o confirmados de coronavirus con síntomas leves y sin trastornos cognitivos. También podrán alojarse aquellos que han recibido el alta hospitalaria pero requieren seguimiento y medidas de aislamiento que no pueden realizar en su domicilio. Cada hospedaje necesita un mínimo disponible de 35 habitaciones en el Gran Mendoza y 15 en el Valle de Uco. Los alojamientos deben tener buena ventilación, no deben tener alfombras ni cortinas de tela y la distancia entre las camas deberá ser al menos de dos metros.

Desde Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), Fernando Barbera en diálogo con Laura Prudencio en Música y Noticias explicó que se les dificulta cumplir con todos los requisitos, ya que en algunos casos las condiciones se asemejan a las de un hospital. Manifestó que están analizando entre otras cosas los costos y los riesgos para presentar una nueva propuesta.

