Aislamiento administrado de acuerdo con riesgo sanitario de cada localidad

El gobernador Jorge Capitanich anunció en la noche de este martes medidas específicas, según la clasificación de riesgo, para cada localidad de la provincia en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19: “el domingo suscribimos un decreto de adhesión al DNU nacional N° 408/2020 y ahora estamos ampliando las atribuciones del artículo 3 del Decreto 408”, puntualizó.

En ese orden, reveló que la decisión de clasificar en zonas la provincia tuvo como sustento una “ronda de consultas con diputados provinciales, representantes de cámaras de comercio y de la Federación Económica del Chaco; de sindicatos incluida la CGT, y otros múltiples actores para garantizar un amplio nivel de consenso para resolver diversas peticiones”.

Tras repasar la situación epidemiológica de la provincia, con 310 casos confirmados de COVID-19 hasta la fecha y un promedio de casos diarios positivos es de 4,8, el mandatario informó la clasificación de localidades en grupos de acuerdo al nivel de riesgo, la densidad poblacional y la cantidad de casos diagnosticados con COVID-19.

Así, subrayó que las mayores restricciones continúan sobre el área metropolitana y ciudades cercanas. Todo está contenido en el Decreto N° 540/2020 que se publicará este miércoles 29 de abril.

El denominado grupo con nivel de riesgo crítico reúne las siguientes características en las localidades incluidas: casos activos, circulación viral, comunitaria o de contacto, y alta densidad de población (más de 50.000 habitantes). Aquí se incluye a Puerto Bermejo, Las Palmas, Isla del Cerrito, Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas.

Las medidas definidas por el gobierno provincial establecen que, para las actividades comerciales, industriales, de construcción y productivas de bienes y servicios, se mantienen y ratifican las habilitaciones y restricciones actuales en los términos del Decreto N°488/2020.

Hoteles: permanecen cerrados. Sólo se permite su apertura para alojamiento de personas que requieran por recomendaciones médicas o que presten servicios esenciales.

Lavaderos: con asignación de turnos.

Ladrillerías / Albañilería / Pinturería: como actividades complementarias a obra pública y privada especialmente habilitada.

Peluquerías / barberías / afines: con habilitación de municipio local /asignación de turnos.

Servicios profesionales: con reducción horaria / turnos/ sin salas de espera

Obra privada:

* Edificios no habitados

* Ejecución en forma progresiva, iniciándose con no más de 25 obras

* Horario reducido: de 7 a 14.

* Reducción de obreros

* Sin uso de transporte público

* Turnos rotativos

* Suspensión de tareas cada 3 horas para higienización de ambientes y personal.

El porcentaje de población involucrada en las actividades que se habiliten como excepción no puede superar el cincuenta por ciento (50%).

Las habilitaciones se flexibilizarán en sectores de barrios fuera del macrocentro y zonas periféricas.

Circulación:

*Se mantiene restricción horaria

*Reducción de transporte público con recorrido especial en el área metropolitana de 5 a 21 hs.

*Medidas de circulación vehicular por día y alternancia de acuerdo al número de

dominio/patente establecidas por el Decreto N°488/2020.

*Protocolos estrictos para circulación en el micro y/o macro centro de las ciudades. “Existe un alto grado de cumplimiento”, subrayó Capitanich.

*No se recomienda las salidas diarias recreativas

Transporte urbano de pasajeros:

Se mantienen las restricciones establecidas en el Decreto N°488/2020, con reducción de cantidad de pasajeros, frecuencias y adecuación de recorridos.

Transporte de carga:

Se mantienen las restricciones establecidas en el Decreto N° 488/2020.

*No se podrán realizar paradas en la Provincia salvo en lugares de descanso y estaciones habilitadas.

*Los paradores en ruta (estaciones de servicio, comedores, gomerías) deberán agilizar la operatoria para que una sola persona por turno atienda a los transportistas y personas exclusivamente e implementar combos, paquetes o packs de productos de consumo habitual que sean despachados rápidamente y con las medidas de higiene garantizadas.

*Podrán establecerse postas de reposición de combustible y descarga de bienes.

Alarma sanitaria:

Se dispone la continuidad de la alarma sanitaria y prohibición de circulación a partir de las 21 hs.

Convenios con empresas de comunicaciones:

Se suma al sistema de alarma mensajes de texto enviados en base a acuerdos de colaboración con compañías telefónicas. El acuerdo consiste en:

*Mensaje gratuito, sin cargo para el usuario ni para el Estado.

*Que recuerde o advierta a los ciudadanos respecto a la vigencia de las restricciones circulatorias en la Provincia.

*Que recomiende la realización de un autotest o autoevaluación de estado de salud que estará disponible en la página oficial “tu gobierno digital” de la Provincia.

Informe de movilidad:

Conteniendo indicadores de movilidad a nivel localidad como así también los dataset de movimientos entre celdas para un análisis propio que efectuará el área de estadística provincial.

No implica:

-Seguimiento de georreferencia y/o geolocalización de las personas titulares de esos números.

-Remisión a la Provincia de la identificación de los mismos, su estado de cuenta, la integración de bases de datos ni el acceso a cualquier dato personal de los ciudadanos.

-Ni pretende a través del mensaje efectuar publicidad, oferta, venta y/o regalo de bienes o servicios no solicitados.

En todo momento se cumplimenta con la normativa vigente de resguardo de datos personales y derecho a la privacidad.

“No queremos quedarnos con los datos de las personas”, enfatizó el gobernador al respecto, dados los cuestionamientos desde distintos sectores.

Prohibición de ingreso y egreso de vehículos y personas:

Se estableció un anillo sanitario a fin de controlar y restringir la salida o entrada de bienes y personas en las localidades críticas y en su micro y macro centro.

Solo se permitirán las excepciones expresamente establecidas en la normativa anteriormente dispuesta por la autoridad nacional, provincial o municipal y bajo protocolos de seguridad sanitaria.

Aeropuertos: los vuelos sanitarios o relacionados a la emergencia sanitaria son permitidos respetando los protocolos del Ministerio de Salud.

Nivel de criticidad leve

Con criticidad leve hay dos localidades, Makalle y Margarita Belén (color naranja), es decir, son localidades que tienen existencia de casos activos, sin circulación viral y donde los casos activos son esporádicos, se encuentran debidamente focalizados, aislados, bajo control y seguimiento del sistema sanitario y sin detección de red de contactos estrechos comunitarios.

También con criticidad leve (color amarillo) se agrupan localidades que se presentan sin casos activos, son cabeceras de regiones con circulación interjurisdiccional de personas, tienen densidad de población media entre 20.000 y 50.000 habitantes. Aquí se incluye a Villa Ángela, Quitilipi, Machagai, Puerto Tirol, La Leonesa, Colonia Benítez, Basail, Las Breñas, Juan Jose Castelli, General San Martín, Sáenz Peña y Charata.

En estos casos, las medidas dispuestas son:

Actividades comerciales, industriales, de la construcción (pública y privada) y productivas de bienes y servicios: se habilitan con protocolos sanitarios sujetas a la debida fiscalización local respecto al cumplimiento de los protocolos para el funcionamiento de actividades permitidas.

Las actividades habilitadas podrán comprender:

-Comercios no esenciales: se requerirá la implementación de protocolos especiales de seguridad sanitaria bajo fiscalización estricta de la autoridad sanitaria provincial y municipal, debiendo garantizarse las medidas sanitarias y generales de distanciamiento social, quedando expresamente prohibida la concentración de personas y/o clientes con intervalos suficientes entre los mismos a efectos de sanitización de los ambientes, propiciándose a tal fin la atención por turnos previamente asignados e incentivando de uso de plataformas digitales.

-Oficios y emprendimientos independientes o familiares:

Lavaderos, ladrillerias, albañilería, pinturerías, peluquerías, barberías: se requerirá la aplicación de protocolos específicos para el desarrollo de oficios y talleres independientes habilitados, debiendo generarse la movilidad de las personas afectadas a dichas actividades por medios propios, recomendándose la abstención de utilización de transporte público.

-Obras privadas -edificios y obras de menor envergadura-: se requerirá la implementación de protocolos especiales. Deberá preferentemente tratarse de obras deshabitadas, o de menor envergadura, con reducción de cantidad de obreros, determinándose el número de personal afectado según la superficie de la obra, con reducción de turnos, evitando la utilización del transporte público.

-Servicios profesionales: se requerirá la implementación de protocolos especiales, bajo fiscalización estricta de la autoridad sanitaria provincial, municipal y colegios o entidades profesionales, debiendo garantizarse las medidas sanitarias y generales de distanciamiento social, quedando expresamente prohibida la concentración de personas y/o clientes propiciándose a tal fin la atención por turnos previamente asignados, con intervalos suficientes entre los mismos a efectos de sanitización de los ambientes.

-Hoteles: sólo se permite la ocupación del 50% de la capacidad de cada hotel, residencial o unidad de alojamiento, debiendo garantizarse ese espacio por piso y por habitación, debiendo garantizarse el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes, buenas prácticas de sanitización e higiene, y demás medidas que se prevean en el protocolo específico de funcionamiento.

Asimismo, conforme las disposiciones del artículo 4° Decreto Nacional N°408/2020, las habilitaciones de actividades no podrán comprender las siguientes:

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas.

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

4. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional.

5. Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares.

Transporte urbano:

En la localidad y entre localidades no críticas: se permitiría el transporte de pasajeros entre localidades no críticas con cumplimiento de protocolos sanitarios.

Entre localidades críticas y no críticas no se permitirá el arribo, tránsito o transporte de personas provenientes de localidades caracterizadas como críticas. La circulación solo estará habilitada en rutas y caminos debidamente indicados por la autoridad provincial en materia de regulación de transporte. No podrán realizar paradas dentro de las localidades no críticas salvo en lugares de descanso y estaciones habilitadas en los límites de los ejidos municipales.

Transporte de cargas:

Es habilitado con determinación de postas o centros de descarga ubicados fuera de los ejidos municipales.

Ingreso y egreso de la localidad restringido:

No se permitirá ascenso y descenso de pasajeros de tránsito ni ingreso de bienes y personas provenientes de localidades críticas.

Las personas provenientes de localidades críticas que requieran ingresar a localidades de moderado, leve o bajo riesgo, deberán ser previamente autorizadas y permanecer aislados bajo control sanitario por el tiempo establecido por el Ministerio de Salud.

Riesgo no crítico

En este grupo se incluyen a las localidades sin casos diagnosticados, con zonas rurales y/o de poca densidad poblacional (menos de 20.000 habitantes): La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Samuhú, Enrique Urien, Coronel Du Graty, Santa Sylvina, Chorotis, Las Garcitas, Colonia Popular, Puerto Eva Perón, General Vedia, Cote-lai, Charadai,Corzuela, General Pinedo, Gancedo, General Capdevila, Capitan Solar, Colonia Elisa, Presidencia de la Plaza, Villa Berthet, La Verde, Lapachito, La Escondida, Laguna Blanca, Colonias Unidas.

También Hermoso Campo, El Sauzalito, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, El Espinillo, Villa Río Bermejito, Miraflores, Tres Isletas, Colonias Unidas, Pampa del Indio, Presidencia Roca, Laguna Limpia, Ciervo Petiso, Pampa Almirón, La Eduvigis, Taco Pozo, Los Frentones, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo, Avía Terai, Napenay y Campo Largo.

Medidas específicas según clasificación

Finalmente, el gobernador expuso el contenido de las medidas específicas según la clasificación de criticidad:

Riesgo leve (color anaranjado)

-Circulación: En las localidades de riesgo moderado (por contar con casos activos de Covid-19 pero focalizados), se permitirá la circulación con restricciones, disponiéndose de operativos de tránsito moderados dentro del ejido urbano pero estrictos en los puntos de ingreso y salida de los mismos.

-No se permitirán reuniones de personas ni eventos.

Riesgo leve (color amarillo)

-Circulación: Con determinación de protocolos para circulación en los centros urbanos de mayor densidad (considerados de riesgo leve y ciudades cabecera) con el objeto de reducir el movimiento de las personas, su aglomeración en espacios y oficinas públicas.

Al igual que el apartado anterior, se permitirá la circulación con restricciones, disponiéndose de operativos de tránsito moderados dentro del ejido urbano pero estrictos en los puntos de ingreso y salida de los mismos.

-No se permitirán reuniones de personas ni eventos.

Riesgo no crítico (color verde)

-Circulación: libre circulación observándose el cumplimiento de las medidas generales de seguridad sanitaria.