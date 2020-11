Ahora se nota un estado nacional presente

Oscar Tolaba, Comisionado Municipal de Purmamarca, dialogó con el programa “El aire nuestro” donde habló sobre la firma de convenios con Nación, también comentó del turismo y la reunión para coordinar las próximas actividades culturales: “la llegada de obras desde Nación, realmente es una alegría porque nosotros que tuvimos la gestión del gobierno anterior, fue complicado poder hacer obras.

De hecho, se había especulado mucho con un programa nacional que se llamaba ´Pueblos Auténticos´ donde a Barrancas y Purmamarca se los había elegido y nunca llegó el financiamiento.

Se especulaba mucho, la gente se ilusionaba y realmente hoy por ejemplo estamos con un programa de Nación llamado ´Cincuenta Destinos´ del Ministerio de Turismo y ya iniciamos hace una semana las obras en el pueblito.

Entonces hoy creo que con el Gobierno Nacional distinto se está viendo, ya el trabajo en el interior no solamente en Buenos Aires y eso se está notando con la firma de convenio en Humahuaca donde participaron municipios tanto de provincia y capital como el valle y las yungas, y también del interior quebrada y puna.

Nosotros también con ‘Argentina hace’ de obras públicas estuvimos presentando, adoquinado de la avenida San Martin y después en otros organismos nacionales estamos presentando otro tipo de proyecto y se ve el compromiso, se ve el trabajo que pese a la pandemia que también hizo que se atrase todo porque tardaron las designaciones.

Tardaron el presupuesto nacional, también el tema de trabajar en casa no es lo mismo y en ese sentido se entiende que estuvimos trabajando duro con esta pandemia, pero hoy se está notando también de que hay un estado nacional presente.

Nosotros ya venimos hace cinco fines de semana trabajando con el turismo jujeño, los días de semana está habilitado pero no hay tanto como los fines de semana. Estamos haciendo promociones, bueno esta es la última semana pero el tema de entregar cupones y hacer sorteo ´visita Purmamarca y volve´ que fue bastante bien, la gente visitó bastante Purmamarca donde se dio bouchers de hotel, gastronómicos, se sorteaban artesanías de acá de artesanos purmamarqueños para que el turista tenga la posibilidad de visitarnos y después regresar por esos premios.

Hoy tendremos una reunión en Maimará, pero en realidad no es solamente ver el carnaval donde también es una reunión donde nosotros nos juntamos con ministros y representantes provinciales para ver todas las problemáticas que estamos teniendo. También para poner en conocimiento que viene una temporada alta en enero y febrero, se espera el tema de seguridad, salud, no solamente se toca como te digo carnaval sino también tenemos el tema de los pesebres, el encuentro de los copleros, y en enero tenemos el enero tilcareño.

Hay varias festividades que se dan en esta época y la idea era también ver cómo trabajar en este sentido, pedir también ayuda para la parte de seguridad que en ese lapso de tiempo no nos falte seguridad, sobre todo para controlar el protocolo.

Hay varias posturas, hay comparsas como las de Humahuaca que no querían que se haga, la mayoría no todas, después acá en Purmamarca también tenemos comparsas más tradicionales que pedían algunos compañeros, amigos en la quebrada y en Jujuy y no querían que se realice.

Pero después tenemos otras comparsas más jóvenes que si querían que se haga algunos eventos. En las últimas conversaciones querían que se haga más tradicional solamente los miembros de la comparsa y no se pierda la tradición que tenemos ya de años de nuestros ancestros de poder festejar y todo lo que nos brinda la madre tierra, que bueno comienza su ciclo en agosto y finaliza con estos festejos. En ese sentido lo que nosotros estamos haciendo es adelantarnos y ver todo el protocolo y seguridad y llegado el momento ver si es que la situación epidemiológica lo permite poder realizar el evento.”