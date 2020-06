“Ahora hay una política clara del cuidado de los precios”, destacó Svartz

El director de Estadísticas, Censos y Documentación de Formosa, el contador Julio Svartz, resaltó que desde el Gobierno Nacional “hay toda una línea de contención para que los precios de alimentos, bebidas y medicamentos no se incrementen”, lo cual tiene su correlato en la provincia, que viene desplegando sostenidas acciones en ese sentido.

Así lo expuso el funcionario al brindar un pormenorizado análisis de los datos que recientemente difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En mayo subió 1,5%, impulsado por las prendas de vestir y equipamiento y mantenimiento del hogar, mientras que el rubro alimentos y bebidas marcó un incremento inferior al promedio general por primera vez en el año.

Esto último, según explicó el contador Svartz, tiene que ver con que “acá hay una política clara del cuidado de los precios”.

“Tenemos un programa como es Precios Máximos en alimentos y medicamentos, entonces vemos que los precios están regulados, a lo que se suma que en nuestra provincia están los Precios Formoseños Sostenidos”, subrayó.

Puso de relieve que “hay toda una línea de contención para que los precios de alimentos, bebidas y medicamentos no se incrementen. Por eso tampoco hay justificativo para que vayamos al supermercado y nos encontremos con que, por ejemplo, la leche subió”.

“Esta política activa de control de precios del Gobierno Nacional hizo que en el mes de mayo los alimentos no subieran y que estuvieran controlados”, enfatizó, apuntando que “hubo incrementos en prendas de vestir y en aquella contención que no estaba regulada, como la venta por Internet de vestimentas y otros artículos, hubo mucho movimiento de ese tipo de bienes y al no haber regulación los precios eran más altos”.