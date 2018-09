Agustina Macri presentó la película “Soledad’ en el programa de Santillán

Agustina Macri, la hija mayor del Presidente, presentó la película “Soledad” sobre María Soledad Rosas, la joven argentina de 24 años que se suicidara dos décadas atrás, tras convertirse en un ícono del movimiento anarquista italiano: “Me conmovió mucho cuando el leí el libro de Martín Caparros, sentí mucha emoción. Fue un enamoramiento a primera vista”.

“Mi padre siempre fueron muy generosos, me dieron la libertad para estudiar y viajar, me dieron valores que me sirven para realizar lo que hago. Es muy linda la relación que tengo con ellos”, expresó la joven cineasta.