Agustín Calleri, sobre la candidatura de Clerc: “Me extraña que haya aceptado”

En diálogo con Tira Nacional, el candidato a presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri, criticó a la actual comisión de la entidad, explicó sus proyectos, en caso de ser electo, y se refirió a la actualidad del tenis argentino.

“La AAT fue una institución de amigos. Desde los clubes nos manifestaron la falta de interés por parte de la Asociación, que comenzó a preocuparse cuando apareció una oposición fuerte”, indicó Calleri.

Al ser consultado por el plano deportivo del tenis argentino, y el descenso de la Selección a la zona americana, el ex tenista aseguró que no será fácil recuperar el lugar en la máxima categoría. “Ganar la Davis no te asegura el lugar para el próximo año”, afirmó.

Por último, volvió a criticar las irregularidades de la actual gestión de la AAT y se mostró sorprendido por la candidatura del ex tenista José Luis Clerc, quien es el elegido del oficialismo para continuar al frente de la Asociación. “Eligieron una cara ‘mostrable’, porque ellos no se pueden postular, pero me extraña que haya aceptado. Sabe las irregularidades que hay”, disparó.