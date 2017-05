Agradecen la predisposición para reprogramar el partido entre San Martín de Tucumán y Brown

El vicepresidente de San Martín de Tucumán, Claudio De Camilo, agradeció la postura de la AFA y de la dirigencia de Brown de Adrogué, quienes no tuvieron problemas en reprogramar el partido que debían jugar hoy, pero que se pospuso a causa de que el equipo tucumano no pudo volar a Capital Federal. “Por suerte han entendido esta situación ajena a San Martín de Tucumán. No había capacidad en ninguno de los vuelos, ni siquiera de los que salían de Santiago del Estero”, expresó Decamilo. El partido fue reprogramado para mañana martes, a las 15.30.