Agónico empate de Independiente ante Colón

El “Rojo” igualó 1-1 con el “Sabalero” en el estadio Libertadores de América por la segunda fecha de la copa de la Liga Profesional. Wilson Morelo abrió el marcador para el visitante y Lucas Rodríguez de palomita igualó en el epílogo del encuentro para el local. El arquero uruguayo Sebastián Sosa le atajó un penal a Olivera en el último minuto.

1 Colon 4

2 Independiente 4

3 Central Cba (SdE) 0

4 Def y Justicia 0

-Los 2 primeros clasifican a la Fase Campeonato.-Los 2 ultimos pasan a la Fase Complementaria.

INDEPENDIENTE 1: Sosa; Bustos, Franco, Barboza, L. Rodríguez; L. Romero, P. Hernández; Velasco, Blanco, Roa; S. Romero. DT: Pusineri.

COLON 1: Burián; Olivera, Bianchi, Delgado; Vigo, Aliendro, Lértora, Bernardi, Escobar; Chancalay, Morelo. DT: E. Domínguez.