AGMER plantea la necesidad de analizar cómo será el trabajo en las aulas

Ana Delaloye, secretaria Adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) de Entre Ríos, se refirió al retorno a las aulas. En este sentido, remarcó que la preocupación principal es cuidar la salud de los trabajadores y de los entrerrianos. Además, recordó que los estudiantes reciben, de forma virtual, las orientaciones y el acompañamiento por parte de la escuela. Delaloye, indicó que se deberá analizar cómo será el trabajo en las aulas, discutiéndolo con los integrantes de infraestructura y salud. También, se refirió al trabajo que cada docente realiza para poder llegar a cada estudiante, teniendo en cuenta que no todos tienen la posibilidad de acceder a una red de internet o no cuentan con los dispositivos electrónicos necesarios para trabajar. Por último, la gremialista aseguró: “El teletrabajo no reemplaza en ninguna forma el vínculo con el estudiante en el aula”, cerró.

