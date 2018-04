Afo Verde en exclusiva con Nito

Nueva entrevista desde Miami, exclusiva con el consagrado director, productor artístico, músico y compositor argentino posicionado entre los más influyentes, Chairman y CEO de Sony Music Latinoamérica, España y Portugal, el hombre que desarrolla la música local e impulsa la difusión de talentos internacionales en la región.

Afo Verde abre sus oficinas a Nito Mestre y Pamela Gowland, cuenta su historia teniendo de testigo la guitarra que le dedicó Carlos Santana. Quería ser arquitecto, amaba, ama el fútbol, cuando armó su primera banda, La Zimbabwe Reggae, alguien reparó en él su potencial de productor y acertó.

Solo quien ganó con aplomo su trayectoria describe de manera sencilla cómo colaboró para el gran salto en escala de la británica Adele, concretó el proyecto del glorioso Tony Bennett en duetos latinos, trabajó durante diecisiete años junto a Gustavo Cerati y sumó aportes a muchos otros compatriotas.

Además de anécdotas y la descripción de su método de asistencia a los artistas “para dar precisión a sus propuestas”, comparte reflexiones sobre industria, era digital, éxito relativo, rol de las compañías discográficas, rol de los medios, tendencias y evoluciones.

